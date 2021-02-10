تواصل المظاهرات في ميانمار رغم استخدام القوة من قبل الشرطة

تتواصل في ميانمار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من تشديد أجهزة الأمن طريقة تعاملها مع المتظاهرين المحتجين.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية بأن حملات احتجاجية جديدة نظمت اليوم الأربعاء في مختلف مدن ميانمار، منها أكبر مدينتي البلاد، يانغون وماندالاي، والعاصمة نايبيداو، ومركز ولاية كاياه مدينة لويكاو، بالإضافة إلى مدينة مياوادي.

Hundreds of civil servants in Naypyitaw take part in the civil disobedience movement (CDM) on Wednesday, calling for the release of detained leaders, denouncing military dictatorship & urging their peers “Don’t go to work! Leave the office!”(The Irrawaddy)#WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/kMeG4eur4t — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 10, 2021

ويطالب المحتجون بالإفراج عن رئيسة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سو تشي، وغيرها من الزعماء المعتقلين، واستئناف الحكومة المدنية التي تم إسقاطها خلال الانقلاب.

Anti-coup protesters defy the military regime's assembly ban at Yangon's Hledan Junction on Wednesday.

(Photo: The Irrawaddy)#WhatIsHappeningInMyanmar#CivilDisobedienceMyanmarpic.twitter.com/m2fvTZTFpT — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 10, 2021

وتتواصل المظاهرات في ميانمار على الرغم من استخدام أجهزة الأمن أمس أساليب القوة لتفريق المحتجين في ماندالاي ونايبيداو، بما يشمل خراطيم المياه وطلقات تحذيرية.

وداهمت أجهزة الأمن أمس مقار "الرابطة الوطنية للديمقراطية" في يانغون.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا الذي وصل إلى الحكم نتيجة انقلاب عام 2014 أنه تلقى اليوم رسالة طلب فيها منه قائد المجلس العسكري الجديد في ميانمار "المساعدة في تحقيق الديمقراطية".

وقال للصحفيين اليوم: "ندعم العملية الديمقراطية في ميانمار، لكن من المهم اليوم الحفاظ على العلاقات الطيبة نظرا لتأثير ذلك على الشعب والاقتصاد والتجارة عبر الحدود، لا سيما في الوقت الراهن".

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار مطلع الأسبوع الماضي، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

المصدر: أسوشيتد برس + The Irrawaddy + رويترز