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ظهور صواريخ باليستية في طهران في الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية

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استعرضت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران، بمناسبة الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية.

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وعرض الحرس الثوري صواريخ "دزفول" و"ذو الفقار" الباليستية، ومنظومة "الثالث من خرداد" الجوية، وصواريخ "قيام" و "بصير"، على طريق المسيرات التي انطلق بها الشعب الإيراني.



ظهور صواريخ باليستية في طهران في الذكرى السنوية الـ42 لانتصار الثورة الإيرانية

وانطلقت صباح اليوم، مسيرات بالسيارات والدراجات النارية في طهران ومدن أخرى، احتفالا بالذكرى 42 لانتصار "الثورة الإسلامية الإيرانية".

المصدر: RT

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