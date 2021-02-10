قتلى وجرحى في ولاية مينيسوتا الأمريكية بحادث إطلاق نار في عيادة طبية

قالت الشرطة إن مسلحا مسنا أطلق النار على شخص فقتله وأصاب 4 آخرين داخل عيادة طبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يوم الثلاثاء، قبل القبض عليه.

ووصفت السلطات المشتبه به، غريغوري بول أولريش (67 عاما)، بأنه معروف لدى سلطات إنفاذ القانون، وقد تم احتجازه بعد وقت قصير من إطلاق النار في ألينا هيلث كلينك في بوفالو بولاية مينيسوتا، على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال غربي مينيابوليس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا رافق إطلاق النار، لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذا الخبر. وقالت صحيفة مينيابوليس ستار تريبيون إن قنبلة انفجرت في العيادة بعد حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار.

وقال بات بودك، رئيس شرطة بوفالو للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن المشتبه به، وهو من سكان بوفالو منذ فترة طويلة، تصرف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد هذه المنشأة أو العاملين بها.

المصدر: رويترز