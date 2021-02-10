إعلام أمريكي: انتقادات واسعة تطال ألية عمل محامي ترامب في الدفاع عنه

ذكرت شبكة "CNN" أن مجموعة واسعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ انتقدت بشدة فريق دفاع الرئيس السابق دونالد ترامب في يوم افتتاح محاكمته الثانية، حيث تم النظر في دستورية عملية المحاكمة.

وبحسب الشبكة، قال جون كورنين من تكساس، وهو عضو في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، عن كاستور، وهو أحد المحامين المدافعين عن ترامب: إن المحامي "لم يتطرق في الحقيقة إلى الحجة الدستورية. وأخيرا استطاع المحامي الثاني الالتفاف على الأمر، واعتقدت أنه قام بعمل فعال".

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من جهتها قالت، السيناتور الجمهورية، سوزان كولينز، من ولاية مين عندما كانت تنتقد أيضا أداء كاستور، لشبكة CNN : "اعتقدت أن المحامي الثاني (ديفيد شوين) قدم الحجج بشكل جيد للغاية. لقد حيرني المحامي الأول، الذي لم يظهر أنه قدم أي حجج على الإطلاق".

افتتح كاستور دفاع ترامب بعرض متعرج وحذر من أن محاكمة عزل ثانية (لترامب) خلال 13 شهرا من شأنها أن "تفتح الباب على مصراعيه أمام إجراءات العزل في المستقبل، حتى أنها تقدم اقتراحا بلا أساس من الصحة مفاده أن المدعي العام السابق لإدارة أوباما، إريك هولدر، يمكن عزله".

جادل الجمهوريون البارزون يوم الثلاثاء بأنه من الصعب فهم حجة كاستور بالضبط ، بينما أكدوا أنهم يعتقدون أن المحامي الثاني، ديفيد شوين، كان أكثر مهارة في دوره.

في أوائل فبراير، أعلن ترامب تعيين اثنين من المحامين، ديفيد شوين وبروس كاستور، لقيادة فريقه من المحامين في محاكمة مجلس الشيوخ. حدث هذا بعد أن غادر المحاميان، ديبورا باربييه وبوتش باورز، فريق الدفاع عن ترامب. في وقت لاحق ذكرت وسائل الإعلام أن ثلاثة محامين آخرين تركوا ترامب، هم جوش هوارد ، الذي انضم مؤخرا إلى الفريق، وكذلك جوني جاسر وجريج هاريس.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، وصف مجلس الشيوخ الأمريكي عملية عزل ترامب بأنها دستورية. صوّت 56 من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم ستة جمهوريين، لصالح دستورية محاكمة الرئيس السابق، ومع ذلك ، أوضح 44 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أنهم يعتزمون ضمان تبرئة ترامب. ويتطلب الأمر 67 صوتا في مجلس الشيوخ لاتخاذ قرار بعزل الرئيس السابق.

يُحاكم ترامب بتهمة التحريض على أعمال شغب طالت مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير الماضي بهدف عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

المصدر: "CNN"