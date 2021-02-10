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وزير الصحة التشيلي: اتفقنا مع روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V"

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وزير الصحة التشيلي: اتفقنا مع روسيا على توريد لقاح
Reuters SHAMIL ZHUMATOV
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أعلن وزير الصحة في تشيلي، إنريكي باريس عن اتفاق بلاده مع روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى تشيلي.

وقال الوزير للصحفيين، يوم الثلاثاء: "توصلنا إلى اتفاق بشأن الحصول على جرعات من لقاح "سبوتنيك V" في المستقبل".

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يذكر أن روسيا قد اتفقت مع عدد من الدول في المنطقة على توريدات اللقاح الذي قام بتطويره مركز غاماليا العلمي الروسي للأبحاث. وقد وصل اللقاح الروسي إلى الأرجنتين، ويتوقع وصوله إلى فنزويلا وبوليفيا قريبا، وهناك أيضا مباحثات مع دول أخرى.

وسجلت تشيلي أكثر من 758 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما بلغت حصيلة الضحايا جراء الفيروس نحو 20 ألف شخص، حسب معطيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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