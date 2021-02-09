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تقارير: أعداد ضحايا كورونا في إسرائيل ربما أعلى من الأرقام المعلنة

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تقارير: أعداد ضحايا كورونا في إسرائيل ربما أعلى من الأرقام المعلنة
Reuters
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كشفت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن حصيلة ضحايا وباء كورونا في إسرائيل ربما تكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال رئيس مركز شعاري تسيديك الطبي البروفيسور، جونثان هليفي، إنهم بدأوا في الحصول على صورة أوضح لآثار الوباء بعد الاقتراب من عام على دخول الفيروس إلى إسرائيل.

وأكد هليفي في حديث لـ"جيروزاليم بوست" أن المواطنين باتوا أكثر ترددا في دخول غرف الطوارئ حتى لو كانوا بحاجة إلى ذلك، بسبب الخوف من الحصول على عدوى كورونا، مشيرا إلى أن بعض حالات السكتات الدماغية أو أمراض القلب الأخرى تتطلب تدخلا طبيا خلال الساعات الأولى من الإصابة، والتأخير في الوصول لأقسام الطوارئ قد يفاقم هذه الحالات.

ولفت إلى أن المستشفيات تتطبق قواعد صارمة لفصل مرضى كوفيد-19 عن بقية المرضى العاديين، مضيفا: "هناك فرصة أكبر للإصابة في سوبر ماركت مزدحم مقارنة بالمستشفى".

المصدر: "جيروزاليم بوست" 

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