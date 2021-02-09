بايدن: لا أتابع جلسة محاكمة ترامب وأركز على عملي كرئيس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يتابع جلسة محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب وإنه يركز على العمل كرئيس خلال الأزمات الصحية والاقتصادية العالمية.

وقال بايدن لشبكة CNN: "كلا لا أتابع الجلسة.. لدي وظيفة، ووظيفتي هي الحفاظ على أرواح المواطنين، نحن فقدنا أكثر من 450.000 شخص وسنفقد الكثير إذا لم نتصرف بشكل حاسم وسريع".

وأضاف: "الكثير من الناس يذهبون إلى الفراش وهم جائعون وتعاني الكثير من العائلات من انعدام الأمن الغذائي. وظيفتي أن أتابع أوضاع هؤلاء"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الشيوخ لديهم وظيفتهم وأنا متأكد من أنهم سيديرون أنفسهم بشكل جيد. وهذا كل ما سأقوله عن محاكمة العزل".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قالت يوم أمس إنه لن يكون لدى الرئيس وقت لمتابعة المحاكمة الثانية لعزل سلفه دونالد ترامب بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، المحاكمة الثانية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ، بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

ومن المرجح أن يمنع رفاق ترامب الجمهوريون بمجلس الشيوخ الديمقراطيين من إدانة الرئيس السابق، التي تستلزم تأييد 67 من أصل السيناتورات الـ100.

ويقول الجمهوريون إن الديمقراطيين ليست لهم سلطة لإجراء محاكمة لترامب بعدما ترك المنصب في 20 يناير.

المصدر: CNN + RT