فروست: الاتحاد الأوروبي سيطلب مزيدا من الوقت لتمرير اتفاق التجارة مع بريطانيا

قال ديفيد فروست كبير مفاوضي بريطانيا في محادثات التجارة السابقة مع الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إن الاتحاد سيطلب على الأرجح مزيدا من الوقت للمصادقة على اتفاقية التجارة.

وأضاف فروست أمام لجنة بمجلس اللوردات البريطاني: "سمعنا بشكل غير رسمي من المفوضية اليوم أننا بصدد تلقي طلب رسمي لمد فترة الشهرين الواردة في المعاهدة للتصديق عليها من جانب الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "ننتظر لنرى ماذا سيكون شكل ذلك الطلب والفترة الزمنية التي يريدونها لتمديد العملية.. لا شك أنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء بالنظر إلى أننا ناقشنا هذا قبل شهر واحد فقط".

المصدر: "رويترز"