روحاني: لم نشاهد أي إجراء عملي من الإدارة الأمريكية الجديدة للمساعدة في مكافحة كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لم تشعر حتى اليوم بأي إجراء عملي من الإدارة الأمريكية الجديدة في مجال المساعدة بمكافحة جائحة كورونا.

وخلال مراسم تقديم سفراء مختلف الدول التهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية لـ"انتصار الثورة الإسلامية"، قال روحاني: "خلال الأعوام الـ42 الماضية، تم فرض حربين علينا، حرب من قبل صدام والأخرى الحرب من قبل ترامب، وقد تصدينا لكلا الحربين بصمودنا وانتصرنا في كليهما ولم يبق من صدام شيء، ولم يبق من ترامب سوى العار".

وأضاف: "لم نشاهد أي إجراء عملي من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تقم بأي إجراء تجاه الحكومة والشعب الإيراني في مجال مكافحة كوفيد"، وتابع قائلا: "نحن أنتجنا كل الأدوية والمعدات الصحية اللازمة.. حتى أننا نقوم بتصدير بعض المواد والمعدات الصحية. وحتى الآن حصلت ثلاثة مؤسسات هي "بركت" و"باستور" و"رازي" تراخيص لاختبار لقاحاتها، وفي المستقبل سيستفيد مواطنونا من اللقاحات المنتجة في الداخل".

المصدر: "فارس"