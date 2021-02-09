تقارير: مرور عام دون مقتل أي جندي أمريكي في أفغانستان

صادف يوم أمس الاثنين مرور عام على مقتل آخر جندي أمريكي في أفغانستان، وهذه تعتبر أطول فترة تمر دون مقتل أي جندي منذ بدء الحرب هناك قبل نحو 20 عاما، بحسب موقع "ستارز أند سترايبس".

وبحسب الموقع المتخصص بالأمور المتعلقة بأفراد القوات المسلحة الأمريكية، فإن آخر عملية أدت إلى مقتل جنود أمريكيين حصلت في 8 فبراير 2020 والتي أدت إلى مقتل الرقيب أول خافيير جوتيريز وأنطونيو رودريغيز في مقاطعة ننجرهار بعد أن فتح مسلح يرتدي زي الجيش الأفغاني النار تجاههما.

وفي 29 فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع طالبان تحدد شروط الانسحاب العسكري الأمريكي الكامل من أفغانستان. ومنذ ذلك الحين، امتنعت طالبان إلى حد كبير عن شن هجمات على القوات الأمريكية، رغم أنها كثفت هجماتها على القوات الأفغانية، وهددت باستهداف القوات الأمريكية مرة أخرى إذا اختارت واشنطن الإبقاء عليهم بعد الموعد النهائي للانسحاب في مايو.

المصدر: Stars and Stripes