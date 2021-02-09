وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل رئيس مكتب الاتصال المغربي

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي رئيس مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب عبد الرحيم بيوض وفريقه اليوم الثلاثاء.

وقال أشكنازي مخاطبا بيوض: "أهلا بكم في إسرائيل. اليوم نحن نصنع التاريخ!".

وهنأ الوزير المندوب المغربي بوصوله متمنيا له "التوفيق في مهمته الهامة لتطوير التعاون والعلاقات الودية بين المغرب وإسرائيل".

ورد الدبلوماسي المغربي بأنه كان سعيدا جدا عندما أبلغه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بتواجده في إسرائيل وأنه سيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي الوقت ذاته، التقى رئيس السفارة الإسرائيلية في الرباط، ديفيد غوفرين، اليوم ولأول مرة، وزير الخارجية المغربي.

المصدر: RT