باتروشيف يبحث مع رئيس البرلمان الإيراني الصفقة النووية ومحاربة "كوفيد-19"

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، مع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، الوضع حول الاتفاق النووي ومحاربة جائحة كورونا.

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وأشار المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان، إلى أن باتروشيف وقاليباف بحثا، خلال لقاء جمعهما في موسكو، تطوير العلاقات الروسية الإيرانية في مختلف المجالات، "بما في ذلك مجال الأمن"، مضيفا أن الطرفين أكدا "استعدادهما لتوسيع التعاون بين موسكو وطهران سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الصيغ متعددة الأطراف".

وذكر البيان أن الجانبين ركزا على "التعاون في مجال أمن المعلومات والجهود المشتركة لمكافحة عدوى فيروس كورونا وكذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة ببرنامج طهران النووي، كما ناقش الجانبان أيضا القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي.

وبحسب البيان فقد هنأ باتروشيف رئيس البرلمان الإيراني بعيد الثورة الإسلامية الذي تحتفل به إيران في 11 فبراير، وسلم التحية إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، مشيرا إلى وجود حوار بناء وثيق بين مجلسي أمن البلدين.

المصدر: "نوفوستي"