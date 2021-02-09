طهران: لا نعترف بالحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإيراني أسدي وندعو بلجيكا لإطلاق سراحه على الفور

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير البلجيكي في طهران وسلمته رسالة احتجاج على الحكم الصادر بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، بالسجن 20 عاما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

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وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء إن "طهران لا تعترف بالحكم الصادر بحق أسدي وتدعو بلجيكا لإطلاق سراحه على الفور".

وكانت محكمة أنتويرب في بلجيكا أصدرت الخميس الماضي، حكما بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، بعد إدانته بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في فرنسا عام 2018.

وذكر الادعاء البلجيكي إن أسد الله أسدي، الدبلوماسي المقيم في فيينا، أدين بالشروع في عمل إرهابي بعد أن أحبطت الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية مخططا لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقرب من باريس في يونيو 2018

المصدر: RT