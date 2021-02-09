إسرائيليون يكونون مجموعات "صراخ" لطرد طاقات العزل‭ ‬السلبية بسبب كورونا

كون بعض الإسرائيليين، الذين سأموا العيش في ظل قيود كورونا وأرادوا التشارك والتحرر النفسي، "مجموعات للصراخ" بهدف التخلص من الطاقة السلبية المتكدسة لديهم من جراء إجراءات العزل.

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وقالت ماري بيري، التي تقود مجموعة من عشرة أشخاص معظمهم من كبار السن نفذوا صراخ عبر بستان برتقال فوق تل: "قررنا أن نلتقي معا، من أجل أن نجعل المجموعة تصرخ حتى يتسنى لنا التخلص من طاقاتنا السلبية".

وأضافت: "عندما نفعلها (عملية الصراخ) في جماعة، فإنها تصبح مثل الصلاة... وقد يسمعنا الله ويخلصنا من لعنة كوفيد-19 هذه".

ومن أجل الصراخ، وقف أفراد المجموعة متقاربين مثل مجموعة غناء ورفعوا كماماتهم وسط نظرات المارة.

ورغم ذلك هون أحد المنظمين من شأن أي مخاطرة صحية قائلا:"إن كل واحد في المجموعة إما تعافى من كورونا أو تلقى اللقاح".

المصدر: رويترز