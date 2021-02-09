مقتل 5 موظفين حكوميين أفغان بهجومين منفصلين في كابل

قتل خمسة موظفين حكوميين أفغان نتيجة هجومين منفصلين وقعا في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الثلاثاء، وفقا لمسؤولين محليين.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطق باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز، قوله للصحافيين إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة تقل موظفين بوزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية كانوا في طريقهم إلى العمل في ولاية مجاورة. وأضاف أن "أربعة موظفين" في الوزارة قتلوا في هذا الهجوم الذي وقع في وسط كابل، وأن الشرطة تبحث عن المهاجمين. فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أن رئيس الوزارة (التي يقع مقرها في ولاية وردك بجنوبي العاصمة) في عداد القتلى.

وذكر فارامارز أن شخصا أصيب أيضا في هجوم بقنبلة في كابل استهدف سيارة تابعة لوزارة الخارجية، إلا أن الوزارة نفسها أشارت، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن مقتل سائق السيارة.

وفي حديث لـ "رويترز" قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة "لا علاقة لها" بهجومي الثلاثاء.

المصدر: أ ف ب + رويترز