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الصحة الهنغارية: سنبدأ بتطعيم الأشخاص الذين لايعانون من أمراض مزمنة بلقاح "سبوتنيك V" قريبا

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الصحة الهنغارية: سنبدأ بتطعيم الأشخاص الذين لايعانون من أمراض مزمنة بلقاح
Reuters
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صرحت كبيرة المسؤولين الصحيين في هنغاريا، سيسيليا مولر، بأن بلادها ستبدأ قريبا في تلقيح الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

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وقالت مولر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن أول 2800 جرعة من "سبوتنيك V" سيتم إعطاؤها لأولئك الذين سجلوا للتلقيح، وإنه بينما كانت البلاد تسعى جاهدة لتحقيق "أقصى درجات الأمان" فإن أولئك الذين يعانون من مرض مزمن لن يحصلوا على اللقاح.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وقع في وقت سابق اتفاقا مع الجانب الهنغاري حول تصدير اللقاح الروسي إلى هذا البلد. وسجل المعهد الوطني للصيدلة والتغذية بهنغاريا لقاح "سبوتنيك V" بموجب الإجراء الطارئ، لتصبح هنغاريا أول دولة من بلدان الاتحاد الأوروبي تصادق على استخدام اللقاح الروسي.

المصدر: رويترز+تاس

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