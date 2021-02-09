الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع دول وسط وشرق أوروبا بشأن اللقاحات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للتعاون بشأن لقاح فيروس كورونا مع دول وسط وشرق أوروبا.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله، في قمة الصين ودول وسط وشرق أوروبا، التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس، إن صربيا تلقت حتى الآن مليون جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة صينية، وهناك تعاون مستمر بين المجر (هنغاريا) وشركات اللقاحات الصينية.

وأضاف أن الصين سوف تدرس بنشاط مثل هذا التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا الأخرى إذا كانت هناك حاجة لذلك.

المصدر: شينخوا