 
مباشر

"فيسبوك" توسع نطاق مكافحة المعلومات المضللة

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqhs

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن توسيع نطاق إجراءاتها ضد المعلومات المضللة حول لقاحات كورونا، وأيضا عن مساعدة المستخدمين في العثور على بيانات مفيدة حول سير عمليات التطعيم.

إقرأ المزيد
حكام ميانمار العسكريون يحجبون
حكام ميانمار العسكريون يحجبون "فيسبوك" مع تصاعد المعارضة للانقلاب

ووفقا لبيان صادر عن شبكة التواصل الاجتماعي، وسعت الشركة نطاق التصريحات الكاذبة التي ستتم إزالتها من فيسبوك وإنستغرام عند نشرها.

وتخطط فيسبوك علاوة على ذلك، لمساعدة المستخدمين في الحصول على معلومات دقيقة حول اللقاحات ذاتها وعملية التطعيم من خلال نشر معلومات حول مكان وزمان ومن يمكن تطعيمه ضد "كوفيد -19".

واعتبارا من هذا الأسبوع، سيرى المستخدمون في الولايات المتحدة روابط لمواقع التطعيم التابعة للسلطات الصحية المحلية مع معلومات عن التطعيم.

وحسب توفر المعلومات، هذه الوظيفة يجب أن تبدأ في العمل في بلدان أخرى في غضون أسابيع قليلة.

وستنفق فسبوك أيضا حوالي 120 مليون دولار لمساعدة السلطات الصحية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة على نشر المعلومات حول اللقاحات والأدوية.

وكانت الشركة أعلنت في ديسمبر الماضي أن موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام سيزيلان المنشورات التي تحمل معلومات المضللة حول لقاحات فيروس كورونا  في إطار حملة للحفاظ على سلامة  المستخدمين وتوعيتهم خلال جائحة "كوفيد – 19".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا