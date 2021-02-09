انطلاق "مناورات أتاتورك 2021" بين تركيا وباكستان

انطلقت اليوم الثلاثاء، "مناورات أتاتورك 2021" بين أنقرة وإسلام آباد في ولاية خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

إقرأ المزيد

وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، أن المناورات تجري في منطقة تاربيلا بالولاية وستستمر لمدة 3 أسابيع.

وبحسب البيان "ستعزز المناورات علاقات الأخوة بين الشعبين التركي والباكستاني".

يشار إلى أن وزارة الدفاع التركية، ذكرت في 4 يناير الماضي في بيان أن القوات الخاصة التركية والباكستانية، ستجري مناورات في باكستان بين 4 و20 فبراير.

ومنذ عام 1998 تجرى المناورات التركية الباكستانية لوحدات القوات الخاصة، بشكل دوري، وعند إجراء المناورات في تركيا يكون اسمها "مناورات جناح" في إشارة لمؤسس دولة باكستان محمد علي جناح، وعندما تجري في باكستان تسمى "مناورات أتاتورك" في إشارة لمؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

المصدر: الأناضول