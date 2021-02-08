هولندا.. "معركة" بكرات الثلج بين الشرطة ومواطنين (فيديو)
Screenshot \ Twitter
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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر "معركة ودية" بكرات الثلج بين رجال أمن ومواطنين هولنديين في العاصمة أمستردام.
وسجل المصور توماس شليبر الفيديو الذي أظهر الطرفين وهما بصدد قذف كرات الثلج في مشهد غير مألوف.
Dam— Thomas Schlijper (@schlijper) February 7, 2021
07.02.2021 05:10 #Amsterdam#sneeuw @Politie_Adam pic.twitter.com/QNQlIi1l0q
وشهدت هولندا عاصفة ثلجية هي الأقوى منذ عقد وفق خبراء الأرصاد الجوية، حيث تسبب سقوط الثلوج بغزارة في ازدحام الطرقات، ونُصح الناس بتجنب السفر.
وتعطلت حركة النقل، وتوقفت خطوط القطارات التي تربط هولندا مع ألمانيا، حيث غطت الثلوج المناطق الشمالية.
المصدر: RT