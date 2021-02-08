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تركيا..103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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تركيا..103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters MURAD SEZER
فيروس كورونا في تركيا
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أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26900، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2539559.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 112 وفاة و6670 إصابة بالفيروس.

وتشهد تركيا تراجعا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.

 

المصدر: "الأناضول" 

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