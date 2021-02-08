بريطانيا تعلن تأمين 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للطفرة الجديدة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.

وقال هانكوك في إفادة صحفية إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

وأوضح أن "بريطانيا دخلت في شراكة مع الشركة المصنعة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة السلالات الجديدة التي يتم اكتشافها"، مضيفا: "لقد اتفقنا على توريد مبدئي قدره 50 مليون جرعة تضاف إلى 400 مليون جرعة موجودة بالفعل لدينا".

وقد سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين بلغ 14104 حالات مع تراجع ملحوظ لحالات الوفاة بلغ 333 وفاة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: "رويترز"+ RT