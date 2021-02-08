محامو ترامب: الرئيس السابق لا يتحمل مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الأخير لا يتحمل مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول، معتبرين أن "أنصاره فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

وقال فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمها إلى مجلس الشيوخ إن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن يشجع على القيام بتحرك منظم للانقلاب على حكومة الولايات المتحدة".

وأشاروا إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أنه تم التخطيط لأعمال الشغب قبل عدة أيام من خطاب ترامب، وبالتالي هو لا يتحمل المسؤولية"، معتبرين أن رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي وحلفاؤها يسعون وراء العزل "من أجل مكاسبهم السياسية الخاصة".

وقال مصدر لـ"رويترز" إن المحاكمة الثانية لترامب، بتهمة التحريض على الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأمريكي، ستبدأ غدا الثلاثاء بمناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.

وقال المصدر المطلع على المناقشات إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في خطاب ناري لمؤيديه قبل مهاجمتهم مبنى الكابيتول في السادس من يناير ستشمل بعد ذلك مداولات تستغرق زهاء 32 ساعة ابتداء من ظهر الأربعاء.

المصدر: "رويترز"