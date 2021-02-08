بايدن: آمل أن أرتقي إلى المستوى المطلوب لتولي المنصب الرئاسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يأمل من الله" أن يرتقي إلى المستوى المطلوب لتولي المنصب الرئاسي، معتبرا أن "المهمة صعبة للغاية" وأنه "ممتن للغاية" لأن يحظى بفرصة للقيام بها.

وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد توليه منصبه، قال بايدن لقناة "cbcnews" إنه كان يفكر دائما في الرؤساء مثل أبراهام لنكولن وفرانكلين روزفلت أو جورج واشنطن، "ثم فكرت في نفسي وكيف يمكنني مقارنة نفسي بهم"، مضيفا: "أعتقد أنها مهمة صعبة للغاية وأنا ممتن للغاية لأن أحظى بفرصة للقيام بها. وآمل من الله أن أرتقي إليها".

وبايدن الذي تواجد في البيت الأبيض لـ8 سنوات كنائب للرئيس السابق باراك أوباما، قال إنه شعر بأمر مختلف عندما دخل من الأبواب الأمامية للبيت الأبيض بعد أن أدى اليمين.

المصدر: cbsnews