السفارة الأمريكية في ميانمار: تلقينا تقارير عن حظر التجول في أكبر مدينتين في البلاد

قالت سفارة الولايات المتحدة في ميانمار، إنها تلقت تقارير عن فرض حظر تجول في أكبر مدينتين في البلاد بعد ثالث يوم من الاحتجاجات الكبيرة على الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي.

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وقالت السفارة الأمريكية اليوم الاثنين على "تويتر" إن التقارير أفادت بأن حظر التجول فرض في العاصمة التجارية يانجون، وثاني أكبر مدينة ماندالاي ابتداء من الساعة الثامنة مساء، حتى الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي" ولم تذكر تفاصيل أخرى.

Reports received of a curfew beginning tonight in Yangon and Mandalay from 8 p.m. until 4 a.m. Please continue to follow us here for more updates. — American Citizen Services - Burma (Myanmar) (@ACSRangoon) February 8, 2021

وشهدت ميانمار أمس الأحد أكبر موجة مظاهرات منذ ثورة الزعفران عام 2007، إذ خرج عشرات آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي حصل في البلاد قبل أسبوع.

وقد أعرب المحتجون عن رفضهم لـ"الدكتاتورية العسكرية"، هاتفين "نريد الديمقراطية" وطالبوا بالإفراج عن الزعيمة المعتقلة، أونغ سان سو تشي، التي لا تزال قيد الحبس المنزلي منذ الانقلاب.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.

المصدر: رويترز