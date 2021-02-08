رئيس موظفي البيت الأبيض السابق: لا توجد طريقة تمنع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى

قال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، إنه لا توجد فرصة لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الثانية ولا توجد طريقة تمكن الديمقراطيين من منع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

واعتبر ميك مولفاني، في حديث لشبكة "سكاي نيوز أستراليا"، أنه "ليس هناك أي فرصة على الإطلاق لإدانة ترامب في محاكمته ولا توجد فرصة لاستبعاده من منصب آخر.ولا يمكنهم عزله من البيت الأبيض لأنه غادر بالفعل".

وأضاف: "سيكون الأمر مخيبا للآمال بعض الشيء نظرا لخطورة أحداث 6 يناير، خصوصا أنه لم يكن هناك أي تحقيق شامل في القضية.. يبدو أنها ستكون محاكمة استعراضية سياسية ولن تشبه المحاكمة العادية المدعمة بالأدلة والتي يتم اتخاذ القرار على أساسها".

وقال إن "تصرفات ترامب في السادس من يناير، لم تحرض على الشغب"، مشيرا إلى أن "​​التاريخ سيذكر أن ترامب مرتبط بطريقة أو بأخرى بالشغب الذي حصل وهذا سيطغى على كل شيء آخر أنجزه هو وفريقه".

المصدر: "الإندبندنت"