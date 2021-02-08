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بوتين ونتنياهو يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

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بوتين ونتنياهو يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
Sputnik Евгений Биятов
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو (موسكو، 30 يناير 2020).
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي أجري بينهما اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ونتنياهو واصلا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، "تبادل الآراء حول القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط".

واتفق بوتين ونتنياهو، حسب البيان، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مستويات مختلفة.

بدوره، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى اتصالا مع بوتين "وبحث معه القضايا الإقليمية ومواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي إزاء التطورات الأمنية في المنطقة".

المصدر: RT

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