أردوغان: تركيا صمدت أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل بنيتها القوية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "وقفت صامدة" أمام التحولات السياسية والاقتصادية العالمية بفضل "بنيتها التحتية القوية" في الوقت الذي اهتزت فيه الدول المتقدمة والنامية.

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وأعرب أردوغان في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، خلال مشاركته بالمؤتمرات العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، في 4 ولايات عن "فخره برفع تركيا إلى مستويات عليا في مختلف المجالات التعليمية والصحية والنقل والطاقة والرياضة خلال 18 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية".

وأضاف الرئيس التركي "أنه سيعمل مع 84 مليون مواطن للوصول إلى أهداف تركيا للعام 2023، ثم الانتقال إلى تحقيق رؤية 2053 المنشودة".

وقال أردوغان: "يسعدنا زيادة سمعة بلدنا عبر السياسات الشريفة والحازمة التي نتبعها في محاربة الإرهاب وضمان أمن حدودنا ومد يد العون لجميع المظلومين".

وذكر أن بلاده اكتشفت الغاز الطبيعي في البحر الأسود عبر سفينة التنقيب الفاتح، مؤكدا أن أعمال البحث والتنقيب متواصلة حاليا عبر سفينة القانوني لاكتشاف المزيد من الغاز.

المصدر: "الأناضول"