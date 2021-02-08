تحذيرات من ارتفاع الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة

أعرب بروفيسور في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن عن قلقه من الارتفاع المفاجئ بإصابات كورونا في الولايات المتحدة، الناتجة عن السلالة الجديدة وتخفيف إجراءات التباعد.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن البروفيسور علي مقداد، قوله: " إذا كانت السلالة الجديدة من الفيروس تجعل اللقاحات أقل فعالية، فقد نشهد زيادة كبيرة بإصابات كورونا خلال فصل الصيف"، معتبرا أن "هذا الفيروس موجود ليبقى ولن نصل إلى مناعة القطيع".

وأضاف: "هذا الفيروس سيكون موسميا مثل الإنفلونزا ويجب أن نكون مستعدين له".

وبحسب نموذج "الانتشار المتغير السريع" التابع لمعهد IHME، فإنه من المتوقع زيادة إجمالي الوفيات بمقدار 26000 بحلول شهر مايو.

وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها من الإصابات والتي شهدت في وقت من الأوقات أكثر من 300000 إصابة جديدة و4000 حالة وفاة يوميا.

المصدر: "الغارديان"