وزير بريطاني يستبعد إصدار "جوازات سفر لقاح كورونا"

قال وزير بريطاني مسؤول عن توزيع لقاحات كورونا إن "جوازات سفر اللقاح ستكون تمييزية وإن الحكومة ليس لديها خطط لاعتمادها"، موضحا أنه "ليس هذا ما نفعله في المملكة المتحدة".

ولفت الوزير ناظم الزهاوي إلى أنه "إذا طلبت دول أخرى جوازات سفر اللقاح أو بطاقات تحصين ضد كورونا، يمكن للأفراد الاستعانة بوثائق وسجلات عامة ليتمكنوا من السفر مستقبلا".

وردا على سؤال حول نية الحكومة اعتماد جواز سفر اللقاح في الأشهر المقبلة، قال الزهاوي في تصريح: "لا، لن نقوم بذلك"، موضحا أن "هناك عدة أسباب لعدم قيامنا بذلك، أولا اللقاحات ليست إلزامية في هذا البلد، وكما قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، هناك برلمان وآلية اتخاذ القرار في المملكة المتحدة تكون بالتشاور والموافقة، ونحن لا نعرف حتى الآن ما هو تأثير اللقاح على انتقال المرض".

وأضاف: "إذا كانت هناك دول أخرى تطلب إثباتا للقاح، فيمكنك أن تسأل طبيبك لأنه يحتفظ بسجلاتك، وستكون قادرا على استخدامها كدليل على حصولك على اللقاح، لكننا لا نخطط لاعتماد جواز سفر القاح في المملكة المتحدة".

وكانت اليونان التي تعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة، قد اقترحت سابقا أنها يمكن أن تتنازل عن قيود الحجر الصحي للوافدين الذين يمكنهم إثبات تلقيحهم اعتبارا من مايو المقبل.

المصدر: "الإندبندنت"