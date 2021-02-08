إيران.. تسجيل 67 حالة وفاة و7321 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 67 حالة وفاة و7321 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين مليون و473 ألفا و756 شخصا، وبوفاة 67 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ عدد المتوفين في إيران 58 ألفا و536 شخصا.

وأضافت لاري: "تم تسجيل7321 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، إلى مليون و473 ألفا و756 شخصا، من بينهم 3778 شخصا في وضع حرج".

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و 260 ألفا و 45 أشخاص لغاية الآن، وتوفي 67 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 58 ألفا و 536 شخصا.

يذكر أن 9 ملايين و 722 ألفا و 969 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

المصدر: RT + "تسنيم"