 
مباشر
عاجل
الخارجية الإماراتية: ندعم قيام دولة فلسطينية على حدود 1967

الاتحاد الأوروبي يحدد موعد المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسوريا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحدد موعد المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسوريا
Reuters YVES HERMAN
علم الاتحاد الأوروبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pqad

أفادت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي سيستضيف المؤتمر الدولي الخامس للمانحين لسوريا، يومي 29 و30 مارس، عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
مقتل الألماني
مقتل الألماني "أبو يونس" في سوريا

وتهدف الأمم المتحدة بهذا المؤتمر، إلى جمع تمويل للأنشطة الإنسانية للسنوات القليلة المقبلة، من أجل مساعدة أكثر من 11 مليون سوري في حاجة لمساعدات، بسبب "الحرب" التي بدأت قبل ما يقرب من عشر سنوات.

ويأتي ذلك قبل الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي من المقرر تنظيمها في أبريل المقبل.

المصدر: RT + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا