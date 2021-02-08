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وزير الخارجية التركي يبدأ جولة خليجية تضم 3 دول غدا الثلاثاء

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وزير الخارجية التركي يبدأ جولة خليجية تضم 3 دول غدا الثلاثاء
Reuters POOL
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير، مولود تشاووش أوغلو، سيبدأ غدا الثلاثاء، جولة خليجية تشمل 3 دول، وهي الكويت، وسلطنة عمان، وقطر.

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وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن جولة تشاووش أوغلو ستستمر حتى 11 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الوزير سيلتقي خلال زيارته البلدان الثلاثة، مع نظرائه، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، من المقرر يبحث الوزير التركي مع نظرائه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي مع رجال الأعمال الأتراك الناشطين في تلك البلدان.

المصدر: "الأناضول"

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