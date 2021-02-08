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الحرس الثوري الإيراني : النار ستكون في أي مكان يتواجد فيه الصهاينة

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الحرس الثوري الإيراني : النار ستكون في أي مكان يتواجد فيه الصهاينة
Reuters Morteza Nikoubazl
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
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حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، دول الجوار من "الإفراط في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، لأن النار ستكون في أي مكان يتواجد فيه الصهاينة".

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وقال حسين سلامي خلال مراسم تسليم وجبة كبيرة من القوارب الحربية السريعة للحرس الثوري في بندر عباس بجنوب إيران: "نحذر الدول التي طبعت علاقاتها مع الصهاينة، من أن إسرائيل شجرة ملعونة لن تجلب لهم سوى انعدام الأمن والنار"، لافتا إلى أن "بعض الأنظمة الرجعية في المنطقة، حولت أرض الإسلام إلى مضافة للسياسات الصهيونية".

وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن "السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في الخليج، عداء للعرب والمسلمين"، موضحا أن طهران تحذر الدول المطبعة من الإفراط في علاقاتها مع إسرائيل، "لأن هذا الزواج غير الميمون سيلقي بالطرفين في هاوية من نار".

وأضاف سلامي: "مياه الخليج أهم جبهة دفاعية إيرانية، وقواتنا مزودة بأنظمة إطلاق جوية لمواجهة الأعداء"، مؤكدا أنه "لدى القوات البحرية الإيرانية القدرة على كشف و مواجهة غواصات العدو، وأنها ستطور قدراتها في هذا المجال".

المصدر: RT

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