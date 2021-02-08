قاليباف يؤكد ضرورة المزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات بين طهران وموسكو

شدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على ضرورة المزيد من تعزيز وترسيخ العلاقات بين طهران وموسكو، بعد وصوله إلى العاصمة الروسية مساء أمس الأحد.

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وأشار محمد باقر قاليباف إلى وجود الكثير من المشتركات في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية بين إيران وروسيا، وقال: إن لإيران وروسيا مشتركات ورؤى متقاربة في مختلف القضايا الدولية، من شأنها توفير المزيد من الأرضية لتوطيد العلاقات الثنائية".

كما لفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أهمية العلاقات بين طهران وموسكو، واستمرار وتيرة تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد قاليباف على موقف المرشد الإيراني، علي خامنئي، بضرورة "تنمية وتعميق العلاقات بين إيران وروسيا، وتوسيع هيكلية التعاون الثنائي"، موضحا أن "من أهم اهداف الزيارة إلى روسيا، هو طمأنة الروس بأن العلاقات بين طهران وموسكو لن تتأثر بالتطورات العالمية".

المصدر: "أنباء فارس"