وسائل إعلام: الولايات المتحدة تعود إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب

نقلت الأسوشيتد برس عن مصادر لم تكشف عنها أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيعلن اليوم الإثنين عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بصفة مراقب.

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وأفادت الوكالة بأن بلينكن ودبلوماسي أمريكي آخر رفيع المستوى في جنيف سيعلنان اليوم أن واشنطن ستعود إلى المجلس بصفة مراقب، لكنها ستسعى جاهدة لتصبح عضوا كاملا.

وقال أحد كبار المصادر إن الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أن مجلس حقوق الانسان بحاجة إلى الإصلاح، لكن أسهل طريقة للدفع بالتغيير تتأتى من خلال المشاركة في هذا المجلس الذي وُصف بأنه "منتدى مهم لمن يكافحون ضد الاستبداد والظلم حول العالم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في عام 2018 انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وانتقد ممثلو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مرارا مجلس حقوق الإنسان بحجة "انحيازه" ضد إسرائيل، وتحدثوا أيضا بشكل سلبي إزاء عضوية فنزويلا والصين وكوبا في هذا المجلس.

المصدر: نوفوستي