الكرملين يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بحلول منتصف الصيف المقبل

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه من المتوقع أن يكتسب 60% من سكان العالم مناعة ضد كورونا بمنتصف الصيف المقبل، ما سيسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها مثلما قبل ظهور الوباء.

وأوضح بيسكوف أنه وفقا للخبراء في مجال الصحة وعلماء المناعة، من الضروري أن يكتسب حوالي 60% من سكان العالم مناعة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تتحقق بحلول منتصف الصيف القادم.

وقال إن العديد من الدول تعمل في هذا الاتجاه، وبدأت تظهر نتائج هذا العمل، ويمكن ملاحظتها في إسرائيل، وكذلك زيادة معدل التطعيم في روسيا والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 106 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتوفي بسببه أكثر من 2.3 مليون شخص حتى الآن.

المصدر: تاس