القضاء الأمريكي يرفض دعوى لورثة تجار يهود حول "كنز غويلف" في ألمانيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى رفعها ورثة تجار يهود تتعلق بقطع فنية تعرف بـ"كنز غويلف" اشتراها النازيون الألمان قبل 85 سنة من تجار يهود وتقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

وحكمت المحكمة بالإجماع برفض الدعوى، وعللت قرارها بأنها ليست مخولة للنظر في هذا النوع من الشكاوى، فيما قال الورثة إن "مصادرة" الممتلكات رافقها "انتهاكات للقانون الدولي".

ووفقا للورثة فإن المجموعة الفنية التي كانت بحوزة أسلافهم اليهود عام 1929 تم بيعها في عام 1935 إلى الحكومة الألمانية النازية تحت الضغط، وردا على ذلك، قالت المحكمة العليا إن الحكومة النازية آنذاك استولت على الممتلكات من مواطنين ألمان، مما يجعل هذا شأنا داخليا للبلاد.

ورفع الورثة الدعوى قبل 12 عاما أمام محكمة بدائرة العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف مقاضاة ألمانيا ومتحف ألماني واستعادة الكنز، فيما عارضت ألمانيا فتح هذه القضية واعتبرت أنها ليست من اختصاص النظام القانوني الأمريكي.

و"كنز غويلف" هو مجموعة من أعمال فنية للكنسية اليهودية، تعود للعصور الوسطى، وهي الآن ملك "مؤسسة بوروس للتراث الثقافي"، ومعروضة في متحف الفنون الزخرفية في برلين.

المصدر: نوفوستي