شركة تقدم عرضا مغريا لعشاق الحلويات.. 30 دولارا في الساعة مقابل تجربة منتوجاتها!

تتطلع شركة كندية إلى دفع المال للناس مقابل تجربتهم منتوجاتها من الحلويات.

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ويبحث "Candy Funhouse"، وهو متجر للحلوى عبر الإنترنت، عن عاملين بدوام كامل وجزئي، على استعداد لتجربة الحلوى والشوكولاتة، وإبداء آرائهم بصدق.

وتقول الشركة في عرضها: "يجب أن يكون لدى المرشحين الحماس والتوق لتجربة منتجات الحلويات. نحن نبحث عن آراء صادقة وموضوعية حول المنتجات التي سيجري اختبار طعمها".

وأضافت: "سيكون المترشحون مسؤولين عن تذوق ومراجعة 3000 نوع من المنتوجات التي نعرضها حاليا".

ووفقا للشركة ستكون الغاية في المقام الأول، هي اختيار حلوى لأول خط ماركة "Candy Funhouse" للشركة الكندية. وسيساعد متذوقو الحلوى في اختيار 10 إبداعات جديدة ومبتكرة، من خلال تضييق نطاق اختياراتهم من بين مئات الخيارات الممكنة.

وإذا كان تناول الحلوى من أجل لقمة العيش يبدو جيدا جدا لدرجة يصعب تصديقها، فإن المقابل أفضل. فالعمل بدوام جزئي هو 15 ساعة في الأسبوع بسعر 30 دولارا للساعة، والدوام الكامل 40 ساعة بنفس السعر، ولا تطلب من المتقدمين خبرة سابقة في مجال الحلويات، ويجب أن تقدم جميع الطلبات بحلول 15 فبراير، اليوم التالي لعيد الحب.

المصدر: "candy funhouse"