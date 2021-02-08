المراكز الأمريكية: تقديم 41.2 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وأضافت أن هذه الحصيلة لجرعات لقاحي "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك" حتى السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

ويشير الإحصاء المنشور أمس السبت إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.

وقالت المراكز إن 31 مليونا و579100 شخص تلقوا جرعة واحدة أو أكثر فيما حصل تسعة ملايين و147185 على الجرعة الثانية حتى اليوم الأحد.

وأضافت أن أربعة ملايين و839144 جرعة لقاح جرى التطعيم بها في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

المصدر: "رويترز"