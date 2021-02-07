الكابينت الإسرائيلي يصادق على تزويد الجيش بأسلحة ومعدات وطائرات بنحو 10 مليار دولار

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على صفقة تمويل الجيش الإسرائيلي بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة وطائرات بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار.

وأفاد موقع "والا" العبري بأن الصفقة تشمل تزويد الجيش بطائرات حربية مقاتلة ومروحيات نقل ثقيلة وذخائر متقدمة.

وقال الموقع إن الجيش حصل على الضوء الأخضر لأن يختار طائرات النقل الثقيلة المستقبلية، والاختيار هو ما بين طائرات "تشينوك" وطائرة CH53K.

وطلب وزير الدفاع بيني غانتس من سلاح الجو تقديم توصياته بهذا الخصوص وإمكانية أن تشمل الخطة شراء طائرة V-22.

في حين، سيشتري سلاح الجو الإسرائيلي في إطار خطة التمويل سربا جديدا من طائرات F35، وكذلك قنابل وصواريخ متطورة.

وتشمل الصفقة أيضاً شراء طائرات ضخمة من طراز F15، وطائرات تزويد بالوقود من طراز KC-46.

المصدر: "وكالة القدس للأنباء"