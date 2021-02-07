ظريف لماكرون: لم يجبر أحد فرنسا على أن تكون عضوا في الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لم يتم إجبار فرنسا على أن تكون عضوا في الاتفاق النووي، وإن "من الطبيعي أن يكون ماكرون غير راض عن بعض القضايا في الاتفاق".

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وأوضح ظريف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أن بلاده "تدعو لحوار بين دول المنطقة الثمانية (دول الخليج وإيران والعراق) وتقول لماكرون إنه لا مكان لفرنسا على طاولة هذا الحوار".

وأضاف أن " إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة ذاتها".

وكان ماكرون قال الخميس إنه سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي، معتبرا أن هناك حاجة إلى إيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار.

وقال في حديث للمجلس الأطلسي الذي مقره في واشنطن: "إننا بحاجة حقا إلى إنجاز مفاوضات جديدة مع إيران".

المصدر: RT