تطعيم أكثر من 12 مليون بريطاني بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى 12 مليونا و14288 بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأحد، فيما تسابق السلطات الزمن لطرح الجرعات.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

المصدر: RT