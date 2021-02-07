ظريف: إيران مستعدة للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن وستلتقي معه الاثنين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للعمل مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن وستلتقي معه يوم الاثنين.

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وأضاف أنه "يتوجب على الولايات المتحدة أن تطلب من السعودية وقف الحرب في اليمن".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن تعيين ليندركينغ، مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، مشددا على ضرورة وضع حد للحرب هناك.

وأجرى ليندركينغ، الجمعة، نقاشات مع قادة دول الخليج ووزارة الخارجية البريطانية، حول جهود إنهاء الصراع في اليمن.

المصدر: "رويترز" + الخارجية الأمريكية