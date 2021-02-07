وفد أوروبي يبحث مع وزير الخارجية السوداني في الخرطوم التوتر مع إثيوبيا

استقبل وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين إسماعيل، بمكتبه، اليوم الأحد، وفدا من الاتحاد الأوروبي لمناقشة التوتر بين السودان وإثيوبيا.

ويرأس الوفد الأوروبي المبعوث الأوروبي الخاص وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، الذي يزور السودان وإثيوبيا للمساعدة في تخفيف التوتر بين البلدين.

وناقش اجتماع الطرفين أوضاع اللاجئين الفارين من النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى شرق السودان، حيث ثمن وفد الاتحاد الأوروبي جهود السودان لاستضافة هؤلاء اللاجئين.

وفيما يتعلق بالحدود المشتركة أوضح وزير الخارجية المكلف موقف السودان من الإدعاءات الإثيوبية الأخيرة ونقضها لاتفاقية 1902 بحجة أنها وقعت في زمن الاستعمار، معتبرا ذلك يتنافى مع الواقع حيث أن إثيوبيا لم تكن محتلة آنذاك، كما أنها تستخدم ذات الخرائط المتفق عليها دوليا لتحديد حدودها مع إرتيريا، بينما ترفض اعتمادها لترسيم حدودها مع السودان.

وأكد الوزير التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة واعتماد الخرائط الموروثة من الحكم الاستعماري، وإيمانه بالحوار البناء كوسيلة مثلى لحل الخلافات بصورة سلمية وودية.

على صعيد آخر، ناقش الاجتماع موقف السودان من سد النهضة ومطالبته باتفاق ملزم على الملء والتشغيل، وذلك لتأثير السد الكبير على حياة الملايين من المواطنين السودانيين.

المصدر: RT