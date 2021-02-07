ألمانيا ترفع نفاقتها العسكرية إلى مستوى قياسي

أبلغت الحكومة الألمانية حلف الناتو بعزمها رفع نفقاتها العسكرية خلال العام الجاري إلى 53,03 مليار يورو، وهو رقم غير مسبوق، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.

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وأشارت الوكالة إلى أن الإنفاق العسكري الألماني في العام الماضي كان يقدر بـ 51,39 مليار يورو، ما يشكل 1,57% من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة مع 1,32% في العام 2019).

ويشير خبراء إلى أن ارتفاع حصة النفقات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بانخفاض هذا الأخير نتيجة أزمة كورونا. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حلف الناتو يعول على أن تسمح زيادة النفقات العسكرية في دول مثل ألمانيا بتسوية الخلافات مع الولايات المتحدة التي تدعو إلى عدالة في توزيع النفقات الدفاعية بين الدول الأعضاء في الحلف.

فيما كتبت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نقلا عن تقرير سري حول احتياجات الجيش الألماني، أنه على الرغم من زيادة الإنفاق العسكري، لا تزال وزارة الدفاع الألمانية تعاني من نقص مزمن في التمويل، الأمر الذي يجعلها تمتنع عن تنفيذ مشاريع عديدة في مجال الأسلحة، لا بد من إنجازها لتحقيق الأهداف المخطط لها من قبل قيادة الناتو.

المصدر: تاس