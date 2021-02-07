وفد إيراني في موسكو لبحث الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V"

وصل موسكو، اليوم الأحد، وفد إيراني لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة والإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية بأن الوفد برئاسة مساعد وزير الصحة، رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، سيبحث في موسكو اليوم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تسعى طهران إلى توقيعه مع مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، وسيطلع على الخط الإنتاجي للقاح "سبوتنيك V" في البلاد.

وقال شانه ساز لدى وصوله موسكو للصحفيين إن المباحثات مع روسيا بشأن اقتناء "سبوتنيك V" والتعاون في إنتاجه المشترك انطلقت منذ عدة شهور، ومن المتوقع أن يتم إبرام الاتفاق بهذا الصدد خلال الزيارة الحالية.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد وافقت على استخدام "سبوتنيك V"، ومن المقرر أن تنطلق حملة تطعيم المواطنين الإيرانيين به الثلاثاء القادم.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة مؤخرا نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.

ووفقا لبيانات منتجي اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين، تصل فعاليته إلى 91.4% مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: فارس