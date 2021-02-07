لأول مرة منذ 10 سنوات.. طائرة ركاب إسرائيلية تحط في تركيا

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "يسرائير" أن طائرة ركاب تابعة لها هبطت في تركيا، لأول مرة منذ عشر سنوات.

ونشرت الشركة اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر لحظة هبوط الطائرة في مطار اسطنبول تحت عنوان "عشر سنوات دون رحلات الركاب الإسرائيلية إلى تركيا".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الطائرة من طراز ATR حطت أمس السبت، بعد حصولها على كل التراخيص المطلوبة، في اسطنبول لفترة وجيزة، قبل العودة إلى إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن سبب عدم هبوط رحلات الطيران الإسرائيلية في تركيا خلال العقد الأخير يعود إلى البروتوكولات الأمنية السارية في الدولة العبرية والتي تشترط وجود كوادر أمنية إسرائيلية في الدولة المضيفة لهبوط طائرة ركاب إسرائيلية في أراضيها.

المصدر: Israel National News