مؤسسة إيرانية تكشف عن أول لقاح محلي ضد كورونا يتم تلقيه عبر الحقن والاستنشاق

أزاحت مؤسسة رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال الإيرانية، اليوم الأحد، الستار عن "أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تلقيه عبر الحقن والاستنشاق"، وفق وكالة "أنباء فارس".

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وأشارت الوكالة إلى أنه "جرى صباح اليوم، عرض أول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا، باسم كوفو بارس، يتم تلقيه عبر الحقن والاستنشاق"، لافتة إلى أن ذلك جرى بحضور وزير الصحة، سعيد نمكي، ومساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية، ووزير الزراعة.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا إيراني الصنع، سيكون متوفرا في الأسواق المحلية في أبريل المقبل.

كما أكدت الوزارة أنها ستستورد كل أسبوعين شحنة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V"، حيث استلمت السلطات الإيرانية، يوم الخميس الماضي، أول دفعة من هذا اللقاح الروسي تضم نصف مليون جرعة، وصلت إلى مطار الإمام الخميني في طهران، على متن طائرة شركة خطوط ماهان الإيرانية.

المصدر: RT + "أنباء فارس"