شركة أمريكية تمنح موظفيها المتحصلين على لقاح كورونا 100 دولار

قررت شركة "كروغر" الأمريكية الانضمام إلى قائمة متزايدة من سلاسل متاجر البقالة الكبيرة التي تقدم حوافز لموظفيها الذين يحصلون على لقاح ضد فيروس كورونا.

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وأعلنت الشركة، التي تقع في سينسيناتي، والتي تدير سلاسل "Ralphs وFood4Less" في جنوب كاليفورنيا، يوم الجمعة، أنها ستقدم "دفعة لمرة واحدة قدرها 100 دولار لجميع الموظفين الذين يتلقون الجرعات الكاملة الموصى بها من الشركة المصنعة من لقاح فيروس كورونا.

وقالت في بيان صحفي إن العمال الذين لا يمكنهم الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية يمكنهم الحصول على الحوافز، إذا أخذوا دورة تعليمية عن الصحة والسلامة.

وأوضح مارك واتكينز، كبير المسؤولين الطبيين في "كروغر" في البيان: "نعلم أن الدفاع الأكثر فاعلية ضد هذا الوباء يأتي على شكل لقاح ضد كورونا وفي استمرارنا ممارسة احتياطات السلامة الصارمة التي وضعناها في متاجرنا ومنشآت التصنيع وسلسلة التوريد. نشجع بقوة جميع العملاء والموظفين على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان حصولهم على اللقاح بمجرد توفره".

وتدير شركة "كروغر" متاجر بقالة تحت عدد من الأسماء في 35 ولاية أمريكية. كما قالت الشركة إنها ستنفق أيضا 50 مليون دولار إضافية لشكر ومكافأة موظفيها، بما في ذلك رصيد متجر بقيمة 100 دولار وألف نقطة لموظفي البقالة الأمامية وسلسلة التوريد والتصنيع والصيدلية ومركز الاتصال.

المصدر: CBS